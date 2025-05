Cardiologista Vítor Martins, de Santarém, é o novo presidente da APAPE

O médico Vítor Martins vai exercer o cargo de presidente da APAPE (Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Electrofisiologia) durante o biénio 2025-2027. Vítor Martins é médico cardiologista na Clínica do Coração, em Santarém, e director do serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém.

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa e especialista em cardiologia com o Grau de Assistente Hospitalar, efectuou a sua formação na Especialidade de Cardiologia no Hospital de Santa Marta em Lisboa. Trabalhou no Hospital General de Vall D’Herbron em Barcelona, com a aquisição de competência em Ecocardiografia Básica e Avançada, incluindo a Ecocardiografia Transesofágica. É actualmente responsável pela Unidade de Ecocardiografia do Hospital de Santarém. É membro do grupo de estudos de Ecocardiografia da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e do grupo Imagem Cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia.