Coruche assina acordo para atrair startups e investimento

A Câmara Municipal de Coruche e a Startup Portugal assinaram, no âmbito da SIM Conference – Startups & Investment Matching, um memorando de entendimento pioneiro que visa impulsionar o ecossistema de startups e scaleups no concelho, reforçando a aposta no empreendedorismo e no desenvolvimento económico. A assinatura decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, onde a conferência reuniu, nos dias 8 e 9 de Maio, empreendedores, investidores e especialistas internacionais para promover sinergias e oportunidades de investimento.

Este memorando marca um compromisso estratégico entre o sector público e a entidade nacional responsável pela promoção do ecossistema empreendedor, com o objectivo de tornar Coruche um pólo atractivo para empresas emergentes e investidores. Entre as medidas previstas está a isenção do pagamento de IMT e IMI a startups reconhecidas que se instalem em zonas industriais do concelho, bem como reduções nas taxas urbanísticas e a análise de incentivos fiscais adicionais. A incubadora municipal “Startup Coruche Empreende – Núcleo de Inovação e Empreendedorismo” será a infraestrutura de suporte à concretização do protocolo, disponibilizando espaços de trabalho, salas de formação e apoio técnico a projectos inovadores.

Por sua vez, a Startup Portugal compromete-se a divulgar o potencial do território junto da sua rede nacional e internacional, partilhar informação estratégica sobre o sector e facilitar a ligação de Coruche a investidores e talento qualificado. O protocolo agora assinado é considerado um projecto-piloto que poderá servir de modelo a outros municípios, reforçando a imagem de Coruche como território dinâmico, inovador e preparado para acolher novas ideias e empresas.

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS), sublinha que este acordo representa um passo significativo para consolidar Coruche como território de inovação e empreendedorismo, sobretudo neste momento de arranque da Startup Coruche Empreende. A colaboração com a Startup Portugal e a presença na SIM Conference e no programa IncubX permitirão posicionar Coruche no radar de startups e investidores, criando oportunidades reais para o desenvolvimento económico local, acrescentou o autarca.