Etc’tera celebra dois anos de beleza consciente e integrativa

O Etc’tera Hair & Body, em Santarém, que celebrou o seu segundo aniversário, é um espaço dedicado à beleza e bem-estar, onde cada detalhe é pensado para cuidar do corpo com responsabilidade e respeito.

Desde o primeiro dia, o centro adoptou uma filosofia clara que resume da seguinte forma: “Todos os produtos utilizados são Vegan, livres de crueldade animal e com a maior biocompatibilidade possível com o organismo humano. Esta preocupação reflecte-se em cada serviço, desde os tratamentos estéticos até aos cuidados capilares e corporais, reforçando o compromisso com a saúde e o equilíbrio natural”. O cuidado no Etc’tera é apresentado como “integrativo, porque beleza e saúde caminham lado a lado”. Para isso, o centro aposta num leque diversificado de serviços personalizados, ajustados às necessidades específicas de cada cliente.

Entre as opções disponíveis estão o alisamento capilar, spa capilar, spa facial, massagens de relaxamento, tratamentos específicos para rosto e corpo, depilação a laser e cuidados para onicomicoses, assim como os cuidados masculinos com a barba e o cabelo.

O foco na personalização, aliado à escolha criteriosa de produtos de origem vegetal e bio compatíveis, transformam cada atendimento numa experiência única. A equipa do Etc’tera continua a crescer com paixão, profissionalismo e um compromisso firme com práticas mais sustentáveis e conscientes.