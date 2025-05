Escola de Hotelaria de Fátima confecciona jantar solidário

A Escola de Hotelaria de Fátima, em conjunto com a Escola Profissional de Ourém, vai promover, no dia 29 de Maio, um jantar solidário cuja receita vai reverter para ajudar à reabilitação do jardim de infância “Flores de São Filipe”, no município de São Filipe, localizado na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. A iniciativa é vista como um gesto de solidariedade que pretende unir culturas, partilhas e sabores.

O menu do jantar vai ser idealizado e confeccionado pelos alunos oriundos de Cabo Verde, que actualmente frequentam a Escola de Hotelaria de Fátima, inspirados na cultura e gastronomia do seu país natal. O menu vai ser constituído por um duo de pastel de malagueta e pastel de milho, canja de galinha, cachupa, e, para terminar, um pudim de queijo com doce de papaia.