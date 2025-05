R2 a nova identidade da empresa líder na indústria da publicidade em Portugal

Com 25 anos de experiência, a Reclamo 2000 assume agora a designação R2, reforçando a sua presença no mercado nacional e internacional no sector da produção industrial de suportes publicitários.

A celebrar 25 anos de actividade em Maio, a empresa Reclamo 2000, com sede na Zona Industrial de Riachos, Torres Novas, e uma delegação no norte do país, em Vila Nova de Gaia, passa a adoptar a designação comercial R2. Esta mudança surge da necessidade de reforçar a imagem da empresa num mercado cada vez mais global, facilitando a comunicação com os clientes internacionais e reflectindo uma identidade mais moderna e sintética.

Com uma equipa que já ultrapassa os 50 profissionais e instalações em processo de expansão para um total de 12.000m² de área útil de produção, a R2 posiciona-se como uma referência na indústria da publicidade em Portugal. Focada na produção e instalação de soluções de comunicação visual de grande escala, a empresa investe continuamente em tecnologia, maquinaria e formação, assegurando elevados padrões de qualidade e capacidade de resposta.

A R2 desenvolve e fabrica reclamos luminosos, estruturas metálicas, letras monobloco, painéis, expositores, sinalética, decoração de montras e viaturas, entre outros produtos, combinando precisão industrial com criatividade aplicada. Paralelamente, dispõe de equipas especializadas na montagem e manutenção de suportes publicitários, com recursos próprios para operações técnicas exigentes, incluindo equipamentos de elevação que permitem intervenções em altura com total segurança e eficiência.

Com uma forte presença nacional e crescente projecção internacional, a R2 continua a afirmar-se como uma empresa sólida, dinâmica e preparada para os desafios da indústria da comunicação visual.