Mercado Ribeirinho de Abrantes reforça ligação do Tejo à identidade local

O Mercado Ribeirinho de Abrantes, evento promovido pela TAGUS [Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior], com o apoio da Câmara Municipal de Abrantes e da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, pretende celebrar a relação entre as comunidades locais e o rio Tejo, destacando-o como elemento estruturante da identidade cultural, histórica e da sustentabilidade da região.

Manuel Valamatos, presidente da autarquia, destacou a relevância do certame na proximidade das populações com o rio, frisando a importância de reforçar a centralidade do Tejo no território: “é preciso reforçar e consolidar a ideia deste grande evento na região sul do Tejo, que pretende trazer o rio como elemento central das nossas comunidades, do concelho, da região e até de futuras organizações geográficas que se avizinham”, referiu. O autarca chamou a atenção para os desafios relacionados com a gestão da água, lembrando que as características actuais do Tejo se devem a obras à montante de Abrantes e a montante da barragem do Fratel, que condicionam os fluxos mais regulares do rio Tejo. Manuel Valamatos reafirmou o compromisso do município em continuar a lutar por “um Tejo com vida“.

Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGUS, sublinhou que o Mercado Ribeirinho representa um marco na valorização do rio e do território e relembrou que esta iniciativa, que teve início em 2013, tem como missão aproximar a comunidade do rio, promover os recursos locais e preservar as tradições. Graças ao projecto de cooperação, apoiado pelo PDR2020, o mercado ganhou novo fôlego em 2024, permitindo dinamizar novamente as margens do rio com os mercados ribeirinhos.

O certame contou com gastronomia regional e sustentável, oficinas de artesanato, mercados locais com 32 expositores, piqueniques à beira rio, subidas em balão de ar quente, a apresentação do Chef Victor Felisberto, caminhadas, yoga, BTT, jiu-jitsu, concertos, actuações de ranchos folclóricos, entre outras actividades.

Luís Valamatos, presidente da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, destacou o orgulho em acolher o evento num espaço privilegiado, referindo que a zona ribeirinha foi alvo de uma verdadeira transformação, permitindo que o rio deixasse de estar de costas para a população: “há uns anos fez-se aqui uma verdadeira revolução ambiental porque o Tejo estava de costas para as pessoas. A criação do Aquapolis veio transformar o espaço e dar-lhe a dignidade”, vincou.