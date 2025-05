TáxiCão Mildog celebrou aniversário durante o Festival do Cão

O TáxiCão Mildog assinalou o seu 4º aniversário durante o 1º Festival do Cão, que decorreu em Santarém, no Jardim da Liberdade, dia 10 de Maio. A antecipação de três dias em relação ao dia em que o projecto foi efectivamente lançado (13 de Maio), foi justificada com a oportunidade de o momento ser partilhado pelos visitantes do evento.

A responsável pelo projecto, Cremilde Santos, entendeu que era o momento ideal para divulgar o seu táxi para animais de companhia, assim como os 10 Mandamentos do Animal, em que o objectivo é sensibilizar as crianças para o bem-estar animal. E realça que houve visitantes que quiseram tirar fotografias aos 10 Mandamentos do Animal.

Muitas pessoas com os seus cães deslocaram-se ao espaço e quiseram obter mais informações. Algumas já acompanhavam o projecto e outras ficaram a conhecê-lo e manifestaram a necessidade de vir a utilizar os serviços do TáxiCão Mildog. “Tivemos a visita de um 'passageiro canino', um dos primeiros (desde que o táxi foi lançado) a usufruir do nosso serviço”, disse.

A propósito da celebração do aniversário foram feitas algumas ofertas, como canetas, íman para o frigorífico, bebedouros e biscoitos para os amigos de 4 patas. Alguns donos vieram de outros locais do país, já que o TáxiCão Mildog é já uma referência a nível nacional, com uma variedade de serviços pelo bem-estar do animal.

Levar o animal a fazer exames fora do local de residência, serviço de urgência 24 horas em caso de risco de vida do animal, transporte de/e para o aeroporto, mudança de casa, são alguns dos serviços. Recentemente, um dos serviços, foi ir buscar sangue a uma clínica para transfusão de sangue a um cão.

Cremilde Santos refere que, ao fim de quatro anos de actividade é notório o crescimento do projecto e o apoio cada vez maior de donos e de pessoas em geral. E deixa o conselho: “Siga o TáxiCão Mildog nas redes sociais Facebook e Instagram e aceda ao site em www.taxicaomildog.pt, para saber todas as novidades.”.