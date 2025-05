Aggraria compra à Trilho Saloio 180 hectares de olival em Santarém

partilhe no Facebook

A Aggraria, detida por um fundo de pensões canadiano, comprou 180 hectares de olival em Alcanhões, à Trilho Saloio, que vai concentrar o seu negócio na produção de nozes na região Centro. Questionada pela Lusa, a empresa não revelou o valor da operação. “A Trilho Saloio, empresa de referência no sector agrícola ribatejano, anunciou a venda de 180 hectares de olival localizado em Alcanhões, Santarém. Esta transacção marca uma redefinição estratégica da empresa, que agora focará 100% da sua atenção na produção de nozes”, anunciou, em comunicado a CBRE, que assessorou a transacção.

A compradora é a Aggraria, detida pelo fundo de pensões canadiano OTTP, que gere cerca de 7.000 hectares de olival. A Trilho Saloio vai agora focar o seu negócio na produção de nozes. A empresa tem uma participação na GONUTS, que se dedica à lavagem, secagem, calibragem e embalamento de nozes. “O sector está em franca recuperação com a subida gradual dos preços e o aumento do consumo. É uma oportunidade única para colocar esta região de excelência na mira dos principais compradores europeus deste fruto seco”, defendeu, citado na mesma nota, o presidente executivo da Trilho Saloio, João Sanches. Segundo a mesma nota, o interesse dos investidores pelo sector agrícola na Península Ibérica tem vindo a crescer nos últimos anos. Entre 2022 e 2024, o investimento total na Ibéria atingiu 4.100 milhões de euros.