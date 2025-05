Cadastro: eBUPi lança visualizador público de propriedades gratuito

O Balcão Único do Prédio (BUPi) passou a disponibilizar um visualizador público, nova ferramenta digital que permite consultar gratuitamente informação geográfica detalhada sobre o território nacional já identificado nesta plataforma cadastral.

Segundo a Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado (eBUPi), a nova funcionalidade permite consultar, “de forma simples e intuitiva, os polígonos dos prédios, sejam representações gráficas georreferenciadas” no BUPi ou “configurações geométricas dos prédios inscritos na carta cadastral” da Direcção-Geral do Território e da Direcção Regional do Ordenamento da Madeira.

“A disponibilização do visualizador público é um ponto de viragem em matéria de transparência e acesso a informação geográfica, que resulta da colaboração de muitas entidades, ficando disponível para todos, os cidadãos, as empresas e as entidades da administração pública”, explicou Blandina Soares, coordenadora da eBUPi.

O acesso aos mapas, até agora, estava limitado através da plataforma BUPi ou, mais recentemente, por meio da ‘app’ BUPi 2.0 apenas para efeitos de identificação de propriedades, mas, com o visualizador público, a localização dos prédios passa a estar acessível de forma aberta através do ‘site’ www.bupi.gov.pt.