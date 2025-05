Congresso da Sopa de Tomar é uma montra para as associações do concelho

O 31.º Congresso da Sopa decorreu a 10 de Maio, no parque do Mouchão, em Tomar, para deleite das centenas de visitantes que nem a chuva inicial conseguiu desencorajar. Estiveram presentes 25 restaurantes e associações, tendo sido servidas 36 sopas. Durante a hora de almoço, a animação reinou, com degustação de sopas, actuações musicais e outras surpresas. A iniciativa é também solidária, sendo que da receita angariada, uma verba de 5.000€ vai reverter a favor do CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. O MIRANTE esteve presente antes da abertura de portas e conversou com duas das associações participantes. A Confraria Gastronómica dos Templários e a Associação de Forcados Amadores de Tomar apresentaram duas sopas inéditas.

António Martins, 72 anos, esteve no Congresso da Sopa, como representante da Confraria Gastronómica dos Templários. Em conversa com O MIRANTE, explicou que a confraria foi criada há três anos por um grupo de tomarenses - “pessoas que gostam muito de comer e que apreciam a gastronomia”, referiu bem-disposto. A associação, que conta com 50 confrades e é a única existente em Tomar, procura valorizar os produtos gastronómicos da cidade e da região dos templários, como a cozinha típica e a doçaria conventual e tradicional. “A nossa confraria, ao contrário de muitas outras, é uma confraria muito ligada aos produtos da terra, que são variados, nós vamos buscar as raízes templárias da gastronomia”, explica António Martins.

Esta foi a primeira vez que a Confraria Gastronómica dos Templários participou no Congresso da Sopa. Para isso, resolveram criar uma sopa, com o nome de Sopa da Confraria Três em Um. A sopa é receita de uma senhora que teve um restaurante em tempos onde servia essa iguaria e que colabora com a associação. A confeccionar a receita estiveram três confrades, tendo começado na tarde do dia anterior e finalizada poucas horas antes do início do evento. Embora a receita seja secreta, António Martins levantou um pouco do véu: “é uma sopa parecida com a sopa da pedra, mas diferente, é uma sopa forte, muito saborosa, o segredo está na preparação das carnes que leva”.

Forcados serviram Sopa de Corno

A Associação de Forcados Amadores de Tomar não participava no Congresso da Sopa há três anos. Em conversa com O MIRANTE esteve Carlos Mendes, 45 anos, um dos três elementos que estiveram a representar o grupo. Explicou que quando decidiram participar surgiu logo a ideia de criarem uma receita com o nome de Sopa de Corno. “Eu podia, na brincadeira, dizer que é uma sopa servida pelo corno, mas na verdade é uma sopa à base de legumes. Nós na nossa gíria quando levamos porrada do touro dizemos que comemos sopa de corno, o nome foi alusivo a isso”, referiu divertido. A sopa foi feita por um elemento do grupo durante a noite na sede da associação, localizada na cidade de Tomar. Ao todo foram confeccionados 150 litros de sopa.

O grupo, que ganhou recentemente uma nova direcção, pretende continuar a participar em eventos sociais como o Congresso da Sopa, sendo esse um dos objectivos principais da nova direcção. Também nesse âmbito, abriu recentemente um espaço no centro histórico de Tomar, que funciona como sede e bar da associação. “Vai ser inaugurado oficialmente em breve, é uma forma de estarmos mais próximos das pessoas”, explica Carlos Mendes. Com o Verão à porta, o grupo já se prepara para o regresso às arenas, nomeadamente em Tomar, onde está previsto participarem em duas corridas de touros, em Agosto e Setembro. O grupo de forcados de Tomar tem actualmente cerca de 30 elementos.