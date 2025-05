Contas da AIP aprovadas por unanimidade e aclamação

A Assembleia-Geral da AIP – Associação Industrial Portuguesa, aprovou o Relatório e Contas de 2024, a 15 de Março, numa reunião com 175 participantes, o maior número dos últimos vinte anos. Foi destacada uma evolução muito positiva dos principais indicadores económico-financeiros, fruto de uma gestão equilibrada e sustentável.

O exercício ficou marcado por um crescimento do EBITDA de 17%, acompanhado de uma redução significativa do passivo total, que diminuiu 2,1 milhões de euros, representando uma quebra de 30% face ao ano anterior. Destaca-se, em particular, a redução do passivo bancário em 1 milhão de euros (-38%) e a diminuição do passivo a fornecedores em 515 mil euros (-61%).

Esta consolidação financeira teve ainda reflexo nos gastos financeiros, que baixaram 77 mil euros (-33%), contribuindo para um reforço da solidez da associação. Apesar da natural redução de proveitos e custos associada ao período de transição entre o PT2020 e o novo quadro PT2030, os resultados foram mantidos positivos, com um resultado líquido de 199.085 euros e um resultado operacional de 341.471 euros, num total de rendimentos de 3,6 milhões de euros. A AIP registou também melhorias assinaláveis nos seus rácios financeiros, nomeadamente: Liquidez: 1,62; Solvabilidade: 10,4 e Autonomia financeira: 91%.

Em 2024, a AIP registou 427 novos associados, totalizando agora 6.534 empresas associadas, das quais 128 são associações. Este crescimento reflecte o reforço da representatividade da AIP e a confiança crescente do tecido empresarial.

Em comunicado, é referido que “a AIP reforça a sua solidez institucional e financeira, preparando-se para enfrentar os desafios do novo ciclo de apoio comunitário e para continuar a cumprir a sua missão em prol das empresas e da competitividade da economia portuguesa.”.