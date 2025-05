Misericórdia de Pernes com programa de celebração dos 438 anos

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes vai assinalar o seu 438º aniversário com um programa repleto de actividades. No dia 23 de Maio, sexta-feira, pelas 15h00 na Igreja da Misericórdia haverá o lançamento do livro “Vida depois de Vida” da residente Susete Avelar. No dia seguinte, sábado, 24 de Maio também na Igreja da Misericórdia, vão ter lugar as comemorações religiosas.

No domingo, dia 25, decorrerá a Caminhada Solidária “Levanta-te! Anda e vem daí”, num percurso de 10km, com partida às 9h00, do Adro da Igreja. A inscrição, que tem o valor de 5 euros e inclui kit de participação, reforço alimentar e seguro, deverá ser efectuada até ao dia 23. Dia 29 de Maio será o dia aberto.