Multinacional dedicada às infraestruturas ferroviárias tem sede na Póvoa de Santarém

A empresa Steconfer tem trabalho feito em quatro continentes e tem em desenvolvimento grandes projectos na área do metro de superfície na Noruega, Canadá e Jerusalém.

A empresa Steconfer, multinacional especialista global em infraestrutura ferroviária, sediada na Póvoa de Santarém, conta com cerca de 300 trabalhadores e cerca de 35 milhões de facturação anual, tendo recebido no dia 21 de Maio a visita do presidente da Câmara de Santarém. João Leite

pretendeu demonstrar a importância que o município dá à promoção do crescimento e às políticas que estão a implementar para atrair investidores.

A Sociedade Técnica de Construções Férreas- Steconfer, com 28 anos de actividade, dedica-se exclusivamente ao mercado ferroviário, estando presente em 14 países de quatro continentes. Tem em desenvolvimento grandes projectos na área do metro de superfície em Bergen (Noruega), em Toronto (Canadá), em Jerusalém (Israel), bem como com um projecto MRT em Manila, nas Filipinas.