Centro comercial desafia as pessoas a criarem o seu próprio ramo da espiga e conhecer o significado de cada elemento que o compõe.

Torreshopping assinala Dia da Espiga com actividade no centro comercial

O Torreshopping, em Torres Novas, vai assinalar o Dia da Espiga, quinta-feira de Ascensão, dia 29, com uma iniciativa que homenageia a tradição ribatejana, convidando toda a comunidade a participar. O centro comercial gerido pela Widerproperty, convida as pessoas, a partir das 15h00, no Piso 1, a criarem o seu próprio ramo da espiga e conhecer o significado de cada elemento que o compõe.

Com esta actividade, que é gratuita, o Torreshopping pretende manter viva a memória e os costumes da região, proporcionando um momento de partilha cultural e convívio entre gerações. O Dia da Espiga é celebrado 40 dias após a Páscoa. Segundo a tradição, neste dia as pessoas iam ao campo colher ramos com espigas de trigo, flores campestres, oliveira, videira e outras plantas, que depois eram guardados em casa durante um ano como símbolo de proteção, fertilidade e abundância.

O Torreshopping gerido pela Widerproperty foi inaugurado em 2005, conta com 51 lojas e é um centro comercial de referência na cidade de Torres Novas, com uma ampla gama de lojas de moda, tecnologia, restauração e serviços, adaptado para responder às necessidades e preferências dos clientes locais.