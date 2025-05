Abriu o McDonald’s do Cartaxo adaptado às necessidades e identidade local

Como surgiu a possibilidade de instalar um restaurante no Cartaxo?

A McDonald’s Portugal avalia criteriosamente cada nova abertura com base no potencial de cada mercado, adaptando o tipo de restaurante às necessidades e à identidade local. O Cartaxo reúne todas as condições ideais para receber um restaurante McDonald’s: é uma cidade em forte crescimento, que tem registado um notável desenvolvimento nos últimos anos. É para mim um orgulho representar a marca agora também nesta região.

Que novidades podemos ver neste restaurante?

O restaurante McDonald’s Cartaxo apresenta uma decoração moderna, de cores vivas e vibrantes, e com áreas amplas e modulares para o maior conforto de todos os que nos visitem. O espaço inclui ainda as mais recentes tecnologias disponíveis ao serviço dos clientes, como os quiosques multimédia, que permitem realizar e pagar o pedido autonomamente, levantando-o numa área específica para o efeito ou usufruindo do serviço à mesa, o Menuboard Digital, tomadas USB e carregadores wireless. Temos ainda o serviço McDelivery com os parceiros Uber Eats e Glovo, para entrega em casa, no local de trabalho, ou onde o cliente pretender.

E a nível de protecção do ambiente?

O novo McDonald’s Cartaxo reforça também o compromisso da marca com a transição energética. Dispomos de painéis fotovoltaicos para a produção de energia renovável, colocados na cobertura do restaurante, e também de equipamentos mais eficientes com foco na redução do consumo de energia. No sentido de promover a separação mais selectiva de resíduos junto de clientes e equipas, o McDonald’s Cartaxo conta com novos ecopontos que promovem a separação selectiva de resíduos indiferenciados, orgânicos, de plástico/metal, de papel e líquidos, promovendo, assim, o seu correcto encaminhamento.

Quais as valências do McDonald’s do Cartaxo?

Para além do serviço no restaurante – em sala e na esplanada – temos o serviço McDrive que disponibiliza duas pistas de acesso, permitindo um atendimento ainda mais eficiente e uma maior conveniência. A sala tem capacidade para 143 lugares sentados e a esplanada 72. Vamos estar abertos todos os dias das 08h00 às 02h00. A sala fecha às 00h00, mas continuamos a atender os nossos clientes no McDrive até às 02h00.

A equipa do McDonald’s do Cartaxo está já definida?

Para a abertura do restaurante no Cartaxo, contamos com uma equipa de cerca de 55 novos colaboradores, a maioria recrutados localmente. Estes novos colaboradores integram as diferentes funções do nosso restaurante, incluindo Gerente de restaurante, Assistente de Gerência, Treinadores, Relações-Públicas e Operadores. Todos os colaboradores que iniciam a sua jornada com a McDonald’s têm acesso a um plano de formações adequado à sua função, mas também aos seus objectivos e expectativas profissionais. Disponibilizamos horários em regime full-time e part-time, ideais para quem procura conciliar o trabalho com os estudos ou com outras actividades pessoais.

Quantos restaurantes gere?

Actualmente tenho a gestão de OITO restaurantes na zona do Ribatejo e Carregado e somos uma equipa de mais de 350 pessoas. É graças a esta equipa extremamente profissional e dedicada que me é possível ter uma organização com esta dimensão e continuar a crescer.

Como é a ligação da McDonald’s às comunidades em que está presente?

A McDonald’s é parte integrante das comunidades onde está inserida e procura ser um vizinho activo nestas localidades, contribuindo para o seu desenvolvimento e acrescentando valor à mesma como por exemplo, a criação de emprego ou o apoio a instituições locais. O nosso compromisso está em responder a pelo menos parte das necessidades identificadas localmente através de acções e iniciativas solidárias com instituições locais. É por isso que, após cada abertura de um novo restaurante McDonald’s, temos a preocupação de ‘apadrinhar’ pelo menos uma instituição local.