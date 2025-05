Águas de Santarém promove sessão sobre soluções para gestão da água urbana

O Auditório Professor Doutor Manuel Damásio do ISLA Santarém acolheu, na tarde de 28 de Maio, um seminário sobre Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável, promovido pela empresa municipal Águas de Santarém. A iniciativa reuniu vários especialistas, projectistas e entidades públicas para debater soluções inovadoras e sustentáveis na gestão de águas pluviais.



A sessão de abertura esteve a cargo de Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, que alertou para os desafios ambientais actuais, nomeadamente os fenómenos meteorológicos extremos e a escassez de água, salientando que uma das soluções para estes problemas é a eficaz implementação dos Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável.



O evento contou com a intervenção de diversos especialistas como o professor Joaquim Sousa, do ISEC/IPC e o engenheiro José Ávila e Sousa, da Associação Nacional de Coberturas Verdes e, encerrou com a intervenção do vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, Alfredo Amante, que reforçou a importância deste tipo de iniciativas e do trabalho exemplar que a Águas de Santarém tem feito em prol da sustentabilidade.