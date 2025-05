Foton lança Tunland G7 e eTunland no mercado português

A Foton acaba de lançar no mercado português as novas pick-ups Tunland G7 e eTunland, apostando numa combinação de design apelativo, desempenho robusto e uma relação preço-qualidade competitiva.

Nesta fase inicial, a Foton contará com seis pontos de venda e assistência em Portugal, um dos quais é a Carby, em Santarém, sendo os restantes em Vila Real, Porto, Santa Maria da Feira, Torres Vedras, Lisboa (Venda Seca) e Faro.

Para simplificar a escolha dos consumidores, os modelos apresentam-se com um único nível de equipamento – Sport, bastante completo e adaptado tanto a profissionais como a clientes particulares. Entre uma vasta lista de funcionalidades, destacam-se: cruise control, limitador de velocidade, câmara de visão 360º, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, bancos aquecidos, ar condicionado automático e um ecrã de 10,25 polegadas, que dá acesso a um sistema de infoentretenimento de última geração.

A versão G7 Diesel está equipada com um motor 2.0 litros, que desenvolve 163 cv e 390 Nm de binário. Conta com tracção integral e pode ser configurada com uma caixa de velocidades manual de seis relações ou uma automática de oito.

No campo da electrificação, a eTunland surge um motor eléctrico de 130 kW (177 cv) e 330 Nm de binário, oferecendo uma autonomia até 360 km (ciclo WLTP). A bateria de 88,6 kWh tem uma garantia de 8 anos ou 160.000 km, reforçando o compromisso da marca com a fiabilidade.

Carby entrega primeira Foton Tunland G7 em Santarém

A Carby – Concessionário Foton em Santarém – realizou a entrega da primeira unidade da Tunland G7 no distrito. O protagonista desta estreia é António Oliveira, natural de Coruche, mas actualmente a residir em Espanha.

Já familiarizado com a marca no país vizinho, onde chegou a ter um negócio bem encaminhado e até com condições comerciais mais apelativas – tributação –, António optou por comprar a sua Tunland G7 em solo português. Uma decisão movida por uma relação de confiança e proximidade construída ao longo dos anos com Hugo Oliva, da equipa Carby. Num sector onde muitas vezes o preço fala mais alto, aqui foi a fidelização que venceu.