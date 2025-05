Socarros viajou até Marrocos após ganhar a Desert Experience

Limites da Isuzu D-Max, testados entre 11 e 17 de Maio, com um total de 3.825 quilómetros percorridos entre asfalto e areia.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Isuzu D-Max da Socarros percorreu as areias de Marrocos. fotoDR

Como resultado de um desafio lançado pela Isuzu aos concessionários representantes da Marca, a Socarros – empresa do Grupo Nov Automóveis (LPM, LizDrive, Socarros e Rentlei) – ganhou 3 lugares para a Desert Experience, uma expedição a Marrocos, sempre ao volante de uma Isuzu D-Max. A experiência, que visava testar os limites da Isuzu D-Max, decorreu entre 11 e 17 de Maio, com um total de 3.825 quilómetros percorridos entre asfalto e areia. Durante a mesma foram comprovadas a sua robustez e fiabilidade, em termos de segurança, tecnologia e conforto, que a colocam entre os melhores veículos comerciais do mundo.