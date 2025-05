Festa com as Colectividades mostra força do associativismo em Alenquer

Balanço positivo para a Festa com as Colectividades, que juntou no Parque do Areal, em Alenquer, música, petiscos, bebidas, convívio e muita animação. O evento, promovido anualmente pela União das Freguesias de Alenquer, reuniu 13 colectividades locais nos dias 16 e 17 de Maio, que aproveitaram a ocasião para divulgar as suas actividades e angariar fundos através da venda de bebidas e iguarias nas tradicionais tasquinhas. A iniciativa não tem custos para o movimento associativo e constitui uma forma de apoiar as colectividades, segundo o presidente da união de freguesias, Paulo Matias.

Com o apoio de muitos voluntários, que se revezaram ao longo do dia, o ambiente foi de festa e partilha. No espaço do Rancho Folclórico de Alenquer venderam-se mais de 30 quilos de bifanas, 12 quilos de caracóis, mais de 20 quilos de couratos, além da sopa da pedra e das moelas. As três cozinheiras Ana Seca, Ana Isabel e Fátima Rodrigues disseram a O MIRANTE que têm muito trabalho, mas que já estão habituadas.

Na tasquinha do Agrupamento de Escuteiros 513, de Alenquer, miúdos e graúdos ajudaram na organização. A carne para confeccionar os petiscos foi oferecida por empresas e os pais dos escuteiros fizeram os doces. Os peixinhos da horta foram um sucesso na edição de 2024 e, este ano, voltaram a ter grande saída. Os lobitos aproveitaram a Festa com as Colectividades para angariar fundos para uma deslocação a Espanha, à Isla Mágica.

“Sobretudo para que todos possam ir e que o dinheiro não seja impedimento. Estamos habituados a organizar tasquinhas, até porque temos um efectivo de 144 elementos e, nos acampamentos, cozinhamos para todos. Aqui na festa, o giro é a cooperação entre as colectividades”, explicou a chefe do agrupamento, Joana Carvalho.

Voluntários fazem a festa

Ao longo dos dois dias de festa, 15 pessoas, organizadas por turnos, trabalharam até de madrugada na tasquinha do Centro de Convívio de Albarróis. O choco frito foi a novidade, a par dos ovos rotos, salada de orelha, sopa da pedra e hambúrgueres. “Esta festa ajuda-nos porque não temos custos com o espaço e o valor angariado reverte para as nossas actividades. Somos uma aldeia pequena, mas no centro realizamos actividades ao longo do ano, como o almoço do sarrabulho, a 25 de Abril, a passagem de ano e o nosso aniversário”, contou a presidente da direcção, Sofia Carvalho.

Um dos momentos altos do certame foi a eleição da Miss e do Mister Freguesia. Foram coroados Leonor e Duarte, que têm agora a responsabilidade de representar a União das Freguesias de Alenquer no concurso a nível concelhio. Os dois dias de festa terminaram com fogo-de-artifício e DJs.