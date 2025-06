Viveiro de empresas abre portas para semear talento em Coruche

O novo ninho de empresas “Coruche Empreende” foi oficialmente inaugurado sábado, 31 de Maio, na Rua dos Bombeiros, em Coruche. O espaço está vocacionado para apoiar empreendedores locais, incentivar a inovação e valorizar projectos ligados ao território.

Com zonas de trabalho partilhado, áreas de incubação e apoio técnico, o novo espaço quer atrair talento, reforçar redes locais e ajudar a fixar ideias com futuro no interior do país.

A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira, autarcas, empresários, representantes institucionais e jovens empreendedores. O momento simbólico marcou também o arranque de uma nova etapa no reforço da estratégia de desenvolvimento local.

Integrado na programação da FICOR 2025, o “Coruche Empreende” aposta em sectores-chave como a cortiça, a floresta e o saber-fazer das comunidades locais, com o objectivo de dar ferramentas a quem quer criar valor onde já existem recursos e conhecimento.