Botanique Portugal é uma loja de prendas para pessoas muito especiais

Há muitas flores na Botanique Portugal, em Santarém, mas a loja de Ivnna Jahate, no 62C da Avenida António dos Santos, em Santarém, não é uma florista. Trata-se de um espaço para pessoas de bom gosto encontrarem presentes ideais para pessoas especiais, em qualquer altura. Presentes ideais para ambientes sofisticados e momentos memoráveis.

“A Botanique é uma ‘Gift Shop’. Embora trabalhemos muito com flores, não somos uma florista. Temos uma grande variedade de produtos personalizáveis, produtos adequados a todo o tipo de ocasiões, como o dia da mãe, um aniversário, um pedido de casamento, ou simples agradecimento a alguém muito especial. Somos também revendedores da Castelbel. A pessoa diz-nos o que pretende e nós conseguimos idealizar e personalizar de acordo com a sua necessidade”, explica a proprietária. Por ser também revendedor da Castelbel, dispõe de uma grande oferta de fragrâncias para a casa.

“Flores preservadas, rosas eternas, terrários, presentes para pessoas especiais”, refere a breve apresentação. Depois destaca: Flores secas, arte floral e decoração de interiores.

Ivnna Jahate trabalha há alguns anos com flores para casamentos e há cerca de cinco meses decidiu criar a ‘Botanique - The art of gifting’ É ali que, em conjunto com a sua talentosa equipa, dá asas à sua imaginação e criatividade e concretiza sonhos. Quem melhor que ela, que sempre adorou dar prendas, para as criar. Gostar muito do que fazemos, e fazê-lo com gosto e paixão é o caminho que segue. E os clientes foram chegando e voltam. E recomendam.

Ideias não faltam para fazer chegar mais longe os presentes especiais que ali são criados. Está a ser desenvolvida uma loja online para fazer chegar as criações a todo o país. Também está em andamento a possibilidade de aumentar a personalização dos produtos, através de uma parceria com um joelheiro com a criação de uma colecção de joalharia personalizada. E Ivnna Jahate está a analisar a possibilidade de abrir alguns quiosques, em épocas sazonais, em centros comerciais em Lisboa.

A loja está aberta de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00 e aos sábados, das 10h00 às 13h00. Há facilidade de estacionamento para quem chega de carro.