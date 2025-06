Klasseauto é uma empresa que tem na alegria dos clientes a sua maior satisfação

A Klasseauto, com sede no Forte da Casa, é uma empresa multifacetada que está no mercado há oito anos e que junta o sector automóvel, aos transportes e aos seguros. A empresa dedica-se à venda, compra e aluguer de viaturas de todo o tipo, faz reparações auto, presta serviços de Táxi e Uber e, simultaneamente, faz mediação de seguros.

A empresa, gerida por Nuno Espírito Santo, com cinco funcionários, tem uma preocupação social, que procura ajudar quem mais precisa. A lealdade e responsabilidade para com os clientes são duas marcas que distinguem a Klasseauto, que tem na alegria dos clientes a sua maior satisfação.

Nuno Espírito Santo considera que as pessoas de Forte da Casa são na generalidade simpáticas, afáveis, compreensivas e com sentido de entreajuda. O gerente dá o seu exemplo dizendo que se não fizesse o que faz, gostava de ter uma fundação para ajudar todo o tipo de pessoas. Neste ano de eleições autárquicas, o empresário gostaria de ver os candidatos a darem atenção a temas como a assistência aos moradores carenciados e também aos estacionamentos na zona.

A Klasseauto, que está presente em plataformas de venda, é uma empresa que se distingue no concelho de Vila Fraca de Xira e na região pela sua dinâmica e capacidade de estar próxima das pessoas.