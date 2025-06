Novo Intermarché em Torres Novas com mais espaço e galeria comercial inovadora

Abriu ao público na quinta-feira, 29 de Maio, a nova loja Intermarché, em Torres Novas. Fruto de um investimento de 15 milhões de euros e da expansão da equipa para 130 colaboradores directos, a abertura representa uma etapa decisiva na presença da insígnia do Grupo Mosqueteiros na região, e reforça o compromisso com o comércio de proximidade, o desenvolvimento local e a sustentabilidade.

A nova loja vem substituir o anterior espaço comercial que servia Torres Novas desde 1998, elevando significativamente a qualidade da oferta. Com uma área de venda de 2.600 m², o edifício totaliza mais de 14 mil m² de construção, num lote urbano com 35 mil m².

“Este é um investimento de grande escala e com muito significado pessoal. Há já algum tempo que tinha uma grande vontade de avançar com a relocalização da nossa loja e de dotá-la com novas valências, renovando a relação de proximidade com esta comunidade. (…) Queremos contribuir para melhorar a qualidade de vida de quem vive e trabalha em Torres Novas e arredores, respeitando sempre os valores que movem o Grupo Mosqueteiros – a solidariedade, a interdependência e a gestão responsável”, refere Vasco Simões, responsável do Intermarché Torres Novas.

Para além da loja Intermarché, o projecto inclui uma galeria comercial inovadora. O espaço reúne oito lojas com áreas distintas, incluindo parafarmácia com serviço de óptica, papelaria, cafetaria, parque infantil e uma área de restauração com capacidade para 400 lugares sentados.

A parafarmácia é a primeira do grupo Da Terra, e tem uma área de 300m². Disponibiliza uma gama alargada de serviços, incluindo a óptica, o estúdio de cabelos e a cosmética, garantindo um atendimento completo num portefólio que ultrapassa os 10.000 produtos. Será, também, palco de demonstrações conceptuais, que abrirão aos visitantes a oportunidade de conhecer e experimentar produtos premium na área do bem-estar.

Compromisso com a sustentabilidade

A nova loja Intermarché destaca-se por uma forte aposta na eficiência energética e em soluções ambientalmente responsáveis. Tem 1.248 painéis fotovoltaicos, com produção anual estimada em 1.530 MWh, permitindo cobrir cerca de 57% da energia consumida em período diurno; produção de águas quentes através de recuperação de calor da central de frio; utilização de refrigerante ecológico R744 (CO2), com impacto mínimo no aquecimento global e Sistema GTC (gestão técnica centralizada), que regula e optimiza automaticamente os consumos energéticos.