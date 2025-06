Garrafeira e wine bar Arinto & Touriga faz um ano e vai continuar a apostar em experiências

A Arinto & Touriga, em Santarém, comemorou no dia 29 de Maio o primeiro aniversário. A proprietária da garrafeira e wine bar, na Avenida D. Afonso Henriques, nº 57, faz um balanço positivo deste ano de actividade, que se caracterizou por muito trabalho e desafios. Renata Abreu salienta que a cidade precisa de um espaço como este para comprar vinhos, consumir e ter novas experiências e ainda participar nas provas de vinho com os enólogos. Trabalho, dedicação, tempo, e gosto pelo que faz são as qualidades de Renata Abreu para desenvolver o negócio.

A empresa oferece vinhos, experiências, conhecimento, e partilha, com marcas de todas as regiões portuguesas, mas também vinhos estrangeiros. Renata Abreu, trabalhou muitos anos na área, apostou em ter também 25 vinhos a copo, atualizados todos os meses, que permitem ao consumidor provar vinhos de várias regiões e de vários segmentos. Na parte do wine bar há tapas e conservas para acompanhar. Todos os meses promove-se uma prova comentada com um enólogo convidado, para que o próprio possa partilhar a sua história, a história da marca, e transmitir algum conhecimento da produção dos vinhos.

Renata Abreu pretende fortalecer o posicionamento da loja, dar a conhecer a garrafeira, que é um local onde o consumidor pode comprar e ser aconselhado em relação aos vinhos, estando empenhada em fortalecer cada vez mais a relação com quem visita o espaço. Um dos objectivos é fazer mais eventos para permitir que o consumidor possa adquirir mais conhecimentos e experiências com os vinhos. “O que eu pretendo é que o cliente tenha acesso a vinhos de grande qualidade a um preço bastante acessível, para lhe permitir melhorar o seu conhecimento. Isto é o projecto da minha vida até à reforma”, salienta a proprietária da Arinto & Touriga, que funciona de terça-feira a sábado, das 10h30 às 13h00 e das 15h00 às 20h00.