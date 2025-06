Presidente de VFX visitou fábrica da Kagome Foods Portugal na Castanheira do Ribatejo

A Kagome Foods Portugal, uma das maiores empresas agroindustriais do país e uma das grandes exportadoras do concelho de Vila Franca de Xira, recebeu a visita do presidente da Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, no âmbito do programa municipal “+Proximidade”.

A visita, realizada a 27 de Maio nas instalações da empresa na Castanheira do Ribatejo, contou com a presença da comissão executiva da empresa e do CEO Shugo Yuasa. Durante a sessão, diz o município, foi apresentado o processo produtivo da unidade, bem como os investimentos realizados nos últimos anos e os produtos em fase de lançamento, resultado de um contínuo esforço de inovação.

Recentemente rebaptizada de Italagro para Kagome Foods Portugal, em alinhamento com o seu accionista maioritário japonês, a empresa exporta actualmente 95% da sua produção para vários mercados internacionais, incluindo algumas das maiores cadeias de restauração do mundo, incluindo a McDonalds.

Com planos de expansão a médio e longo prazo, a empresa afirmou estar satisfeita com a actual localização na Castanheira do Ribatejo, mas já projecta um cenário de crescimento para responder à procura crescente. Fernando Paulo Ferreira sublinhou a importância estratégica da Kagome Foods para o concelho e reforçou o compromisso da autarquia em manter uma relação próxima com o sector empresarial. “O município está disponível para continuar a apoiar as empresas que investem, inovam e geram emprego. Queremos continuar a ser um território atrativo para o investimento económico”, afirmou. O programa municipal “+Proximidade” tem como objectivo aprofundar o conhecimento da realidade empresarial local, identificar desafios e oportunidades e fortalecer a cooperação entre o município e o tecido económico do concelho.

A Kagome Foods Portugal, recorde-se, recebeu o Galardão de Empresa do Ano de O MIRANTE na 23ª edição do galardão das empresas do ano que distinguiu empresas e empresários da região que se destacaram no último ano.