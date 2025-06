Ilídio Vargas fez formação em Osteopatia e optou por esta a nível profissional

Ilídio Vargas concluiu a licenciatura em Fisioterapia, há dezanove anos, mas o seu interesse crescente pela área da dor levou-o a complementar a sua formação base, com o estudo da Osteopatia, na Escola de Osteopatia de Madrid.

Durante algum tempo conciliou, a nível profissional, a actividade de Fisioterapeuta com a de Osteopata, mas acabou por direccionar-se para a Osteopatia, optando por abrir, no Cartaxo, a Ilídio Vargas - Clinica de Osteopatia.

“Abrimos a 21 de Novembro de 2024. O balanço é positivo. Somos uma clínica focada na Osteopatia, mas apesar disso, com a minha formação em fisioterapia, consigo agregar conhecimentos de ambas as áreas, sendo uma mais-valia para a minha intervenção junto dos utentes. Sentimos algum crescimento neste pequeno período de abertura, com novos utentes a procurem-nos por aconselhamento de outros que frequentaram a clínica, e isso é um bom indicador para nós...”, refere.

Para quem não esteja muito familiarizado com a Osteopatia, deixa uma explicação sumária: “É uma terapia manual, que visa melhorar a saúde do corpo através da manipulação das estruturas músculo-esqueléticas, para restaurar o equilíbrio e função dos vários sistemas. A Osteopatia é cada vez mais utilizada em situações de dor/disfunção do aparelho músculo-esquelético, como por exemplo músculos, tendões, articulações, entre outros”.

Para além de trabalhar para estabilizar o projecto, Ilídio Vargas diz que o seu desejo é constituir uma equipa de trabalho dentro da Osteopatia, com colegas com formação idêntica, especializados em várias áreas de intervenção desta área.

“O meu objectivo é aplicar todos os meus conhecimentos de forma adequada, direccionada e individualizada, em quem me procura, para obter os melhores resultados possíveis e melhorar a condição do utente. É uma actividade que exige muita dedicação, onde o utente precisa de sentir que estamos a dar o nosso melhor”, sublinha.

A Ilídio Vargas - Clínica de Osteopatia, na Travessa Serpa Pinto, 8, Loja 1, no Cartaxo, funciona de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h30.