O compromisso de empenho total da esteticista Lídia Branco

O cabeleireiro, da esteticista Lídia Branco, em Santarém, está equipado com modernos equipamentos e presta serviços nas mais diversas áreas da beleza e bem-estar. Manicure, pedicure, cadeira de spa com infravermelhos, depilação normal e/ou laser Alexandrite, cavitação, radiofrequência, pressoterapia e todo o tipo de massagens, são os mais procurados.

A depilação a laser é dos serviços mais solicitados e a máquina é uma das melhores do mercado, conseguindo bons resultados logo após a primeira sessão. A esteticista possui uma carteira de clientes de ambos os sexos, de todas as faixas etárias e não perde a oportunidade de manifestar o seu gosto pelo que faz.

Lídia Branco, é uma profissional da área da beleza com muita experiência, uma vez que trabalha naquele sector há trinta anos, após ter que redirecionar a sua vontade de fazer o curso de enfermagem.

“Por questões familiares, tive de optar por um caminho mais prático no qual conseguisse começar a trabalhar mais rapidamente. Inicialmente trabalhei em diversos locais e mais tarde partilhei um espaço com uma amiga. Em 2013 mudamos para aqui e, como no ano seguinte, ela deixou de poder trabalhar, devido a problemas de saúde, assumi a gerência de todo o espaço”, explica.

O compromisso de Lídia Branco com os seus clientes é o de total empenho e máxima honestidade. Não gosta de dizer não e por isso procura sempre as melhores soluções. “Faço tudo o que posso para atender quem me procura, também pela lealdade, e dou sempre o meu melhor em benefício de quem me procura”, sublinha.

O Cabeleireiro LB funciona de segunda a sábado das 09h00 às 19h00 e fica na Rua Vasco da Gama, Lote 3, Loja 1, em Santarém.