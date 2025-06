Construline tem nova loja de material eléctrico na Zona Industrial de Santarém

A Construline – Eletricidade, Lda. inaugurou a nova loja de venda ao público na zona industrial de Santarém no dia 9 de Junho. A empresa é especializada na construção e manutenção de redes de energia eléctrica de baixa, média, alta e muito alta tensão (BT, MT, AT e MAT), a empresa reforça com esta abertura a sua presença no concelho e aposta num contacto mais directo com os clientes. A nova loja permitirá não só a comercialização de material eléctrico, como também a prestação de serviços técnicos especializados.

Criada em 2021 por Douglas Cordeiro dos Santos, a Construline tem vindo a consolidar a sua posição em Portugal e em diversos mercados internacionais, contando com uma filial em França que apoia os projectos desenvolvidos em França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha. “Queremos contribuir para o desenvolvimento económico local, oferecendo soluções completas, desde o fornecimento de material até à execução técnica. Este é um passo importante para estarmos ainda mais próximos da comunidade e dos nossos parceiros”, refere Douglas Cordeiro dos Santos, fundador e CEO da Construline.

A empresa iniciou a sua actividade com apenas quatro colaboradores e em poucos anos expandiu a equipa para 106 profissionais, altamente formados e preparados para actuar com competência no sector eléctrico. Actualmente, a Construline encontra-se em processo de certificação pelas normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Ambiente) e ISO 45001 (Segurança e Saúde no Trabalho), com o objectivo de se qualificar para prestar serviços a fornecedores com uma maior exigência e dimensão, como a REN – Redes Energéticas Nacionais.

Douglas Cordeiro dos Santos iniciou a sua trajectória no sector eléctrico em 2009, no estado brasileiro de Minas Gerais. Em 2012, mudou-se para Portugal, tendo trabalhado em empresas nacionais e internacionais do sector, adquirindo experiência e qualidade técnica na Itália e Noruega, na área técnica, administrativa e gestão.

Transparência, seriedade e qualidade são os valores base da Construline, permitindo alcançar o cumprimento de prazos constante, promete assim continuar a crescer de forma sustentável. A nova loja de venda ao público, situada na Rua Dr. Hilário Barreiro Nunes, n.º 28, está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.