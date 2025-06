Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo apresentou medidas para a promoção da mobilidade sustentável

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo apresentou na sexta-feira, 13 de Junho, em conferência de imprensa realizada na sua sede em Tomar, um conjunto de medidas estratégicas para a promoção da mobilidade sustentável, inclusiva e acessível em toda a região. No final da conferência de imprensa houve tempo para uma acção de demonstração do projecto meioB, promovendo o uso da bicicleta como meio de transporte acessível e sustentável.



A apresentação contou com a presença do presidente da CIM Médio Tejo, Manuel Valamatos, do primeiro secretário executivo da CIM Médio Tejo, Miguel Pombeiro, e do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão. Entre as novidades anunciadas, destaque para a introdução da nova assinatura de linha MEIO, que permite, por apenas 5 euros nos passes mensais, viajar em qualquer linha e em qualquer distância dentro do Médio Tejo.



No âmbito da mobilidade suave, a CIM Médio Tejo apresentou o reforço da frota de bicicletas eléctricas através do sistema – meioB, com a aquisição de mais uma centena de novos equipamentos. Outra mudança é que a aplicação meioB passa a incluir a autenticação de utilizador, proporcionando uma experiência mais segura e personalizada.



Em termos de investimento futuro, foi anunciado que está em preparação uma candidatura ao programa Centro2030, visando a expansão da rede de mobilidade suave meioB ao concelho de Sardoal, o desenvolvimento de novos percursos intermunicipais e o reforço das ligações existentes. A CIM Médio Tejo apresentou ainda a nova marca meioE, dedicada ao Transporte a Pedido, serviço que inicialmente vai ser disponibilizado nos concelhos de Alcanena e Vila Nova da Barquinha.