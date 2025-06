Rio Maior assinalou 25 anos da empresa municipal Desmor

A empresa municipal Desmor assinalou a 6 de Junho os seus 25 anos de actividade. O aniversário foi assinalado com uma sessão solene no centro de estágios de Rio Maior e de seguida foi inaugurado o novo relvado sintético na presença do secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias. A Desmor tem as funções de gestão, conservação e manutenção do complexo desportivo de Rio Maior que serve os alunos das seis instituições de ensino, bem como os atletas dos clubes e associações do concelho.

Segundo o presidente do conselho de administração da Desmor, Miguel Pacheco, em 2024 a Desmor registou 334 mil utilizações nos seus equipamentos. Por ano são mais de 30 eventos apoiados ou co-organizados pela Desmor, destacando-se o Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha.

Ainda em 2024, a Desmor acolheu 200 estágios num total de 24 mil dormidas, 40% das quais de estágios de atletas e equipas internacionais. Ao longo de 25 anos, atletas de 72 países escolheram Rio Maior como local de preparação, destacando-se 13 medalhas nos Jogos Olímpicos e 40 nos Paralímpicos de Paris 2024. Miguel Pacheco concluiu enaltecendo o trabalho dos 88 trabalhadores da Desmor. Filipe Santana Dias, presidente da Câmara de Rio Maior, descreveu a empresa como sólida e em crescimento, ultrapassando os 2 milhões de euros anuais. “Falar do concelho de Rio Maior é sinónimo de falar de desporto, mais do que falar é respirar, sentir, viver o desporto”, disse.