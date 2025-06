TVM - Tintas, Vernizes e Máquinas está há 25 anos a dar cor ao mercado

TVM - Tintas, Vernizes e Máquinas, Lda está a comemorar 25 anos de actividade com resultados de excelência na relação com o mercado. A empresa do concelho de Santarém, gerida por Francisco Mota e Vasco Silva, é especialista em tintas para a construção civil e indústria, contando com nove trabalhadores preparados para indicar as melhores soluções.

A empresa trabalha principalmente com as marcas de tintas Marilina e Dissoltin, mas também dispõe de tintas para interior e exterior de outras marcas. Dedica-se ainda à comercialização de isolantes, argamassas, vernizes, tapa poros e velaturas, dispondo de todo o material para capoto.

A TVM começou por vender apenas tintas e vernizes, mas foi-se adaptando às necessidades dos clientes e preparou-se para dar resposta noutras áreas, sendo que actualmente vende todo o tipo de equipamentos para a construção civil, como betoneiras, pequenas máquinas e até equipamentos de protecção individual. Como os clientes também precisavam de outros equipamentos para a sua actividade, a empresa passou também a vender e alugar com montagem andaimes certificados.

TVM - Tintas, Vernizes e Máquinas, Lda está na Rua do Alegre, 78, Casais do Quintão, Várzea, Santarém, onde os clientes podem ir buscar as tintas, equipamentos e materiais ou obter aconselhamento, mas a empresa também pode entregar onde os clientes desejarem numa área até 100 quilómetros de distância. Mas também pode enviar para qualquer ponto do país através de transportadoras.