Ávinho distinguida como evento do ano da região do Tejo

A Câmara de Azambuja foi distinguida com o prémio regional da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), pela organização da Ávinho- Festa do Vinho e das Adegas, eleita Evento do Ano da Região do Tejo. A entrega do galardão ocorreu no Alandroal, durante a cerimónia dos Prémios AMPV 2025.

A sessão integrou as comemorações do 18.º aniversário da AMPV, num jantar que reuniu representantes de todo o país e onde foram homenageadas mais de 50 entidades e personalidades que se têm destacado na promoção da cultura do vinho, do enoturismo e na valorização dos territórios vitivinícolas. Estiveram presentes, em representação do concelho de Azambuja, o vice-presidente da câmara municipal, António José Matos, Maria João Martins, o presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, António Torrão, o presidente da Associação Vila Museu do Vinho, Manuel Correia.

A distinção atribuída à Ávinho, refere o município em comunicado, reconhece o papel de destaque que este evento assume na dinamização económica e cultural do concelho de Azambuja, promovendo o vinho, os produtores locais, a tradição das adegas e o espírito comunitário que o caracteriza. Vem ainda, sublinha a autarquia, reforçar o compromisso de Azambuja em valorizar os produtos endógenos e afirmar o concelho como destino de referência na área do enoturismo.