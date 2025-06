Festival Alma do Vinho distinguido como “Evento do Ano”

A Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) atribuiu, no Alandroal, o prémio de “Evento do Ano” à 6.ª edição do Festival Alma do Vinho, em reconhecimento pelo sucesso alcançado em 2024. Durante quatro dias, o certame promoveu o concelho de Alenquer, afirmando-se como um dos grandes momentos de celebração da cultura vínica nacional. A distinção visa realçar iniciativas que reforçam a atracção dos territórios, seja pelo impacto económico, pela valorização dos vinhos e da gastronomia local, pela preservação de tradições, pela inovação, pelo estímulo à formação de públicos ou pela visibilidade e projecção da região.

Em 2024, o festival atraiu cerca de 30 mil visitantes, entre os quais se contou um número crescente de estrangeiros. O público teve oportunidade de degustar mais de 200 referências vínicas apresentadas por 35 produtores locais. Presente na cerimónia em representação do Município de Alenquer, o vice-presidente Tiago Pedro sublinhou a evolução do festival, nascido em 2017. “Este prémio prova que estamos no caminho certo. Democratizámos o vinho e a sua cultura, e transformámos o Alma do Vinho numa ferramenta de divulgação da identidade do concelho”, sublinhou. Este é já o segundo prémio conquistado pela edição de 2024 do evento, depois de ter sido igualmente reconhecido pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa com o título de “Evento do Ano”.

Próxima edição agendada para Setembro

A próxima edição do Festival Alma do Vinho realiza-se de 11 a 14 de Setembro de 2025, no Parque Urbano de Alenquer, e os bilhetes já estão à venda. O passe geral dá acesso aos quatro dias do festival sendo depois trocado por uma pulseira no recinto. Segundo a Câmara de Alenquer, que organiza o evento, os primeiros 500 passes gerais comprados têm direito a um kit surpresa. A música é parte essencial da experiência e os concertos no palco Romeira prometem marcar esta edição com actuações de Buba Espinho, Os Quatro e Meia, Daniela Mercury e Bárbara Bandeira.