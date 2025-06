Roteiro pela Indústria Transformadora leva o presidente da AIP ao grupo Erofio

O presidente da Associação Industrial Portuguesa (AIP), José Eduardo Carvalho, visitou, no dia 21 de Maio, o grupo Erofio, sediado na Batalha, no âmbito da iniciativa “Roteiro pela Indústria Transformadora”. A comitiva da AIP incluiu directores e técnicos da associação, tendo sido recebida por Manuel Novo, presidente e fundador do grupo, e por Pedro Lourenço, director executivo.

Fundado em 1990 com a criação da Erofio – Engenharia e Fabricação de Moldes, S.A., o grupo iniciou a sua actividade na produção de moldes para as indústrias de electrónica, electrodomésticos e automóvel. Em 2000, expandiu-se com a constituição da Erofio Atlântico, S.A.

Actualmente, emprega cerca de 240 trabalhadores e dispõe de 24 centros de maquinação, produzindo moldes principalmente para a indústria automóvel, que representa cerca de 50% da produção, e para o sector dos electrodomésticos.

Durante a visita, José Eduardo Carvalho salientou que as deslocações da AIP às empresas têm como objectivo reconhecer o mérito das que se mantêm competitivas em Portugal, apesar dos desafios.

“A indústria transformadora não é um negócio fácil e enfrenta obstáculos como taxas de juro elevadas em comparação com concorrentes internacionais. No entanto, há empresas que conseguem impulsionar o crescimento da economia nacional. Estas visitas são fontes valiosas de aprendizagem e conhecimento para as áreas operacionais da AIP”, sublinhou.

No âmbito da agenda mobilizadora INOV.AM, a Erofio está a desenvolver um molde inovador, fabricado com técnicas de optimização topológica e fabrico aditivo, equipado com sensores e sistemas de visão. O objectivo é treinar algoritmos capazes de correlacionar variáveis como pressão e temperatura com defeitos visuais nas peças, permitindo ajustes automáticos nos parâmetros da máquina de injecção. A validação deste sistema está prevista para 2025.