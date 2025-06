Teletejo está a recrutar para responder à procura no mercado de energia e comunicações

A Teletejo, empresa sediada em Almeirim e especializada nas áreas da energia e comunicações, com soluções técnicas integradas, encontra-se em fase activa de recrutamento de novos colaboradores, impulsionada pelo crescimento da procura pelos seus serviços. Com mais de três décadas de experiência, a empresa conta com uma presença sólida no mercado regional e nacional como um parceiro de referência na instalação de infra-estruturas eléctricas, energias renováveis, instalações eléctricas, sistemas de segurança e redes de comunicação.

Face ao aumento de trabalho, torna-se essencial reforçar as equipas técnicas e operacionais, de forma a manter a qualidade, proximidade e a capacidade de resposta que a empresa garante aos seus clientes. A Teletejo está também a investir numa nova área estratégica: a construção civil, com projectos próprios e intervenções em empreitadas públicas e privadas. Esta aposta representa uma nova etapa na empresa, com impacto directo na criação de emprego local e na dinamização económica da região.

A empresa procura profissionais motivados e com espírito de equipa, nomeadamente engenheiro electrotécnico, engenheiro civil, operacionais da construção, electricistas e motoristas de pesados, oferecendo condições atractivas, formação contínua e estabilidade profissional.

As candidaturas podem ser feitas directamente através dos canais oficiais da Teletejo, em www.teletejo.pt/recrutamento e através de recrutamento@teletejo.pt.