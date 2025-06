Associação Comercial de Santarém procura resolver crise directiva

partilhe no Facebook

A Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES) de Santarém vai reunir em assembleia-geral no dia 26 de Junho, pelas 18h30, para eleição dos novos órgãos sociais para o triénio 2025-2027 e respectiva tomada de posse. A sessão tem lugar na sede da associação, na Rua Serpa Pinto, no centro histórico de Santarém.

A instituição tem sido dirigida por uma comissão de gestão desde Fevereiro último, após a demissão de vários membros da direcção, entre eles o presidente David Dias, tendo sido apontadas causas como a falta de alinhamento interno, falta de união na equipa, não concretização de objectivos estratégicos e defesa do bom nome.

À frente da Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES) de Santarém, que conta com cerca de quatro centenas de associados, ficaram os sócios Carlos Ferreira, Nuno Graça, André Vicente e António Manuel Rosário, conforme ficou definido na assembleia geral realizada no dia 13 de Fevereiro. Nessa sessão, o presidente demissionário prestou contas sobre o trabalho realizado desde que passou a liderar a ACES, em 2022, e também deixou alusões à pouca adesão dos comerciantes a iniciativas em que a associação esteve envolvida.

Apesar de essa reunião de Fevereiro ter tido muita participação, os trabalhos decorreram sem grande turbulência. Mas David Dias não se livrou de alguns reparos. Nomeadamente quando um sócio disse que já toda a gente tinha percebido que houve um problema de relacionamento entre pessoas no seio da associação e que isso devia ser assumido com clareza, em vez de andarem com “paninhos quentes”. Foi reconhecido também que David Dias levou sangue novo à ACES, que completou este ano 150 anos de vida, mas que o futuro da associação não se esgotava nele.