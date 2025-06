Benavente reconhece interesse municipal a projecto de hidrogénio verde

A Câmara de Benavente deu luz verde, por unanimidade, à declaração de interesse público municipal para a criação de um centro de produção de hidrogénio verde na Herdade de Camarate. O reconhecimento surge após a análise técnica dos serviços municipais e da recepção de pareceres favoráveis de diversas entidades externas, num projecto que se posiciona como alinhado com as metas nacionais e internacionais de transição energética.

Segundo o presidente da câmara, Carlos Coutinho (CDU), há um crescente interesse pelo território do concelho por parte de empresas ligadas à produção de hidrogénio. “Temos três projectos que estão a ser tratados, alguns já com alguma maturidade”, afirma, sublinhando as condições favoráveis da região, como a passagem de um colector de gás natural que pode incorporar até 15% de hidrogénio.

O projecto, localizado entre a Ribeira das Enguias e o Campo de Tiro, junto à EN118, é promovido pela empresa Molécula Próspera que propõe a instalação de duas unidades complementares: uma de produção de hidrogénio, baseada na electrolise da água (separação dos átomos de hidrogénio e oxigénio), e outra de produção de energia fotovoltaica, que assegurará o funcionamento autónomo da primeira. O empreendimento, no qual se prevê um investimento de 15,5 milhões de euros, recorre a fontes renováveis, aproveitando a exposição solar natural do terreno e a proximidade à rede eléctrica e aos gasodutos de alta e média pressão, o que, segundo os técnicos, permite uma capacidade de injecção quase imediata.

Apesar de parte do terreno se situar em zonas abrangidas pela Reserva Agrícola Nacional e pela Reserva Ecológica Nacional, o serviço de planeamento concluiu pela viabilidade da declaração de interesse municipal face ao Plano Director Municipal. As entidades competentes consultadas — ANACOM, ANAC, Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, CCDR-LVT e APA — emitiram pareceres favoráveis. A Agência Portuguesa do Ambiente indicou que a câmara municipal, enquanto entidade licenciadora, terá de analisar se se justifica, ou não, a realização de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). O projecto, do ponto de vista de uma análise objectiva, fica abaixo dos limiares que obrigam a uma AIA e, por ser um projecto que recorre a fontes renováveis, está excluído dessa exigência.

O arquitecto Ricardo Espírito Santo, do município de Benavente, detalha que o centro de produção responde a todos os 20 requisitos exigidos no estudo de impacte ambiental. O projecto, caso avance, promete ainda gerar empregos qualificados, diversificar a oferta energética da região, contribuir para a redução dos gases de efeito estufa e será um empreendimento globalmente neutro em carbono.

Apesar da aprovação da declaração de reconhecimento de interesse municipal, Carlos Coutinho deixa algumas reservas quanto à dimensão dos painéis solares - previstos para uma área de 7,5 hectares - e alerta para a necessidade de preservar a paisagem natural do concelho. “Temos tido alguma preocupação do ponto de vista visual do nosso território. Pode haver condições naturais, mas tem de haver uma preocupação clara quanto a isso”, sublinha, recordando já ter recusado anteriormente um projecto de 200 hectares junto à EN10 por motivos semelhantes.

O autarca frisou ainda que esta decisão não representa a aprovação do projecto em si, mas apenas o reconhecimento do seu interesse municipal. “Só depois haverá lugar, eventualmente, à apreciação do ponto de vista do licenciamento”, concluiu. A declaração de reconhecimento de interesse municipal foi aprovada por unanimidade pelos membros do executivo.