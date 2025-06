Fórum Vê Portugal contribui para afirmação do turismo no país

A importância do turismo interno para o crescimento nacional ficou reafirmada durante o 11.º Fórum Vê Portugal, que reuniu vários especialistas, destacando-se a presença dos presidentes das cinco entidades regionais de turismo num animado debate moderado por Carlos Abade, Presidente do Turismo de Portugal. Na intervenção de encerramento, Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, destacou a importância de o fórum ter reunido no mesmo espaço o Turismo de Portugal e as cinco Entidades Regionais de Turismo (ERT) do continente. “Com este Fórum, voltámos a contribuir para a afirmação da região Centro de Portugal. Mas, a partir de agora, o Vê Portugal passa também a contribuir para a afirmação do turismo no nosso país”, sublinhou.

Os líderes regionais destacaram a importância de alinhar estratégias e subscreveram a necessidade de assegurar o reforço da autonomia das entidades regionais de turismo, tanto a nível orçamental como administrativo. “As Entidades Regionais têm muito pouca autonomia. Há tecnocratas nos gabinetes que acham que podem comandar as estratégias das ERTs”, sublinhou Rui Ventura, acrescentando que as ERTs devem ter um papel preponderante na aprovação de projectos na área turística: “As ERTs devem ter pareceres vinculativos. Somos pouco ouvidos. Esta afinação tem de ser feita, sob pena de cada instituição remar para o seu lado”.

Da parte do Alentejo e Ribatejo, José Santos subscreveu os problemas identificados pelos colegas, colocando a tónica na contratação dos recursos humanos: “Nas ERTs, não conseguimos contratar pessoas novas. É um problema estrutural da administração pública, que é muito limitativo”. “Os desafios estão identificados e são transversais a todas as regiões”, considerou André Gomes. “Desde 2013 que as ERTs têm vindo a perder capacidade de execução e de acção. Há falta de reconhecimento da importância do turismo nos orçamentos de Estado”, concluiu.

O 11.º Fórum Vê Portugal reuniu centenas de participantes em Anadia, ao longo de três dias intensos de debate, networking e partilha de boas práticas, afirmando-se como um espaço de referência para o pensamento estratégico e a acção colaborativa no sector turístico nacional. O evento foi organizado pela Turismo Centro de Portugal, em parceria com o município de Anadia e com o apoio das Entidades Regionais de Turismo de todo o país e do Turismo de Portugal.