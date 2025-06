Gabinete TomarInveste dá apoio a mais de 900 empresas no concelho de Tomar

O Gabinete de Apoio ao Investidor TomarInveste dá apoio a mais de 900 empresas no concelho de Tomar, que integram mais de 4500 trabalhadores. Os valores foram apresentados no evento “Internacionalizar a Partir de Tomar”, que decorreu recentemente no Salão Nobre dos Paços do Concelho, juntando cerca de duas dezenas de participantes, entre empresários, empreendedores e gestores da região. Uma das oradoras foi Diva Cobra, representante do Gabinete TomarInveste, que falou sobre “O Papel do Município no Apoio à Internacionalização”.

Diva Cobra explicou que a missão do TomarInveste passa pela criação das condições necessárias ao investimento económico e pelo desenvolvimento de actividades de promoção do concelho junto de investidores nacionais e estrangeiros. O trabalho do gabinete passa inicialmente pelo acompanhamento individualizado e a centralização do diálogo com o município, seguindo-se o apoio na identificação de espaços para instalação da actividade, a articulação com outras entidades e, finalmente, o acompanhamento do projecto em todas as fases. “O que fazemos muitas vezes é inspirar, damos aquela coragem, porque muitos empresários estão sozinhos, o grosso dos empresários estão muito sozinhos”, sublinhou Diva Cobra.

Segundo dados relativos a 2023 e apresentados no evento, Tomar tem cerca de 937 empresas com sede no município, 4592 trabalhadores e um volume de negócios de mais de 510 milhões de euros. Já no que toca ao total de entidades e empresas com sede no concelho, incluindo associações e IPSS, o valor aumenta para 2192 e um total de trabalhadores de 10173. Ao nível das empresas localizadas em Tomar, mas sem sede no concelho, são 123. Diva Cobra referiu ainda que Tomar tem cerca de 107 empresas exportadoras, num volume de exportação que ascende aos 29 milhões de euros.

As acções estratégicas do gabinete passam por dar apoio na promoção externa, através da presença em feiras ou exposições; apoio na criação de redes e parcerias, nomeadamente com organizações que podem dar apoio à exportação; apoio na capacitação, através de formações e seminários sobre internacionalização; apoio logístico e infraestrutural, com melhoria das infraestruturas; e geminações e cooperação internacional, através do estabelecimento de protocolos. A oradora mencionou que o Gabinete TomarInveste faz uma média de 15 a 20 atendimentos por mês. “Temos uma equipa muito vasta, embora o gabinete tenha poucas pessoas, temos uma equipa especializada em planeamento, juristas, de design, da área da comunicação, entre outros”, concluiu Diva Cobra.

Empresário apresentou caso de sucesso

O evento terminou com a apresentação de uma das empresas do concelho de Tomar com maior relevância na área da exportação, SPR Esperanças. José Esperança, o respectivo gerente, explicou que a empresa surgiu em 1917 quando o seu avô foi para a 1ª Guerra Mundial. “As guerras são uma oportunidade, que dá sangue, mas também dá conhecimento. O meu avô aprendeu uma profissão, que foi conseguir transformar o ferro de forma a que pudesse ser útil”, contou o empresário. Em 2004 a empresa começou a apostar na exportação. “O mercado espanhol pediu para exportarmos, já tínhamos feito algumas exportações esporádicas, mas nada que se parecesse com uma exportação que tivesse algum ênfase”, referiu José Esperança.

Actualmente, a SPR Esperanças trabalha com empresas de grandes dimensões em todo o mundo, sendo que Israel é um dos países com quem mais trabalha. “Temos que nos posicionar bem e ir buscar mercados que façam sentido para nós”, sublinhou José Esperança. A SPR Esperanças está localizada na Zona Industrial de Tomar, contando com cerca de 200 empregados, destacando-se no sector do fabrico e reparação de equipamentos metálicos. O empresário sublinhou ainda que uma história de sucesso empresarial tem que ser pautada por um humanismo ímpar. “A inevitabilidade de acrescentar valor ao que produzimos é uma obrigação de todos, não se pode apenas querer gerar lucro, as empresas têm uma missão social importantíssima, e crucial, para o sucesso”, frisou.