Viver Santarém aumenta actividade e reduz factura energética

A aposta da empresa municipal Viver Santarém na eficiência energética permitiu em 2024 uma redução de 42% no consumo de gás natural, graças à substituição da caldeira e à colocação de mantas térmicas nos planos de água do Complexo Aquático Municipal. Medidas que vão permitir gerar poupanças significativas a médio e longo prazo e que, segundo a empresa liderada por Carlos Coutinho, constituem apenas o início de um plano mais vasto nesse campo.

“Com o envolvimento do Município de Santarém, perspectivam-se investimentos superiores a 2 milhões de euros em 2025 e 2026 exclusivamente dedicados à eficiência energética e sustentabilidade ambiental, reafirmando o compromisso da empresa com uma gestão moderna, ambientalmente responsável e economicamente eficiente”, escreve o administrador da Viver Santarém na introdução do relatório e contas de 2024, recentemente apresentado ao executivo camarário.

No documento destaca-se também que, no plano financeiro, 2024 foi o ano com melhor desempenho económico do mandato. O EBITDA - indicador financeiro que mede o lucro da empresa antes de serem considerados os custos de financiamento e amortização - atingiu os 242 mil euros. E a receita própria da empresa superou os 2,7 milhões de euros, o que representa 67% do total de rendimentos.

Carlos Coutinho releva ainda que, entre 2022 e 2024, a Viver Santarém concretizou um ciclo de requalificação e modernização das suas instalações desportivas, com investimentos significativos na manutenção e melhoria de campos, pavilhões, piscinas e polidesportivos. Destacou também o apoio “constante e determinante” do município para a implementação das políticas públicas de desporto, lazer e bem-estar no concelho, bem como “o comprometimento, a dedicação e o profissionalismo de todos os trabalhadores da Viver Santarém”.

O número de utilizadores dos equipamentos ou projectos da Viver Santarém também aumentaram de 2023 para 2024. O número de alunos inscritos na Escola de Actividades Aquáticas cresceu de 1.965 para 2.217 e no programa de actividade física Viva Mais passou de 354 para 790. Já o número de crianças abrangido pelo projecto Pás Férias subiu de 822 para 907.

No final de 2024, a Viver Santarém apresentava um quadro de pessoal composto por 79 trabalhadores, 43 homens e 36 mulheres. Quanto absentismo, o relatório revela que de Janeiro a Dezembro do ano passado foram trabalhadas 127.359 horas e faltadas 6.120 horas, situando-se a percentagem de absentismo em 4,58%. Os gastos com pessoal cifraram-se em l.837.550€.