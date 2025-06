Clínica de Vila Franca de Xira do Hospital da Luz tem acordo com ADSE

Os beneficiários da ADSE podem recorrer aos cuidados de saúde do Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira, usufruindo de todas as vantagens dos planos de comparticipações deste subsistema de saúde público. A clínica, a funcionar desde Abril, é um centro de saúde de nova geração, vocacionado para o acompanhamento da população em consulta por médico de família e de especialidade, com 60 áreas médicas, dispondo de uma resposta abrangente em termos de exames e tratamentos.

Além de medicina geral e familiar, a clínica dispõe de ginecologia-obstetrícia, pediatria, cardiologia, cirurgia geral, gastrenterologia, ortopedia, psicologia, entre outras especialidades. Na área dos exames está dotada de um centro de imagiologia completo (com ecografia, ressonância magnética, TAC e raio-X, por exemplo). Tem capacidade para mais de 400 exames de especialidade, desde a cardiologia à gastrenterologia, passando pela cirurgia vascular, bem como análises clínicas e cuidados de enfermagem.

O Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira, com uma equipa médica, técnica e de enfermagem de reconhecida qualidade, funciona de forma integrada com o Hospital da Luz Lisboa, garantindo, sempre que for necessário, a continuidade de cuidados médico-cirúrgicos e uma resposta eficaz a situações clínicas mais complexas. A unidade de saúde, a primeira do grupo na área do Ribatejo, tem acordos com diversas seguradoras e sistemas complementares de saúde, aos quais se junta agora a convenção com a ADSE.

As marcações para exames e consultas ao abrigo da convenção com a ADSE podem ser feitas através de todos os canais do Hospital da Luz: no MY LUZ, nas recepções da clínica ou pelo telefone.