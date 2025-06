AIP tem projecto de apoio para internacionalização de empresas da fileira do desporto

O projecto conta com 100 pequenas e médias empresas de várias áreas de actividade do sector do desporto, desde os têxteis ao turismo desportivo, neste projecto que apoia desde a criação da marca e identidade à promoção junto dos principais mercados em expansão.

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) está a desenvolver um projecto de apoio à internacionalização de pequenas e médias empresas (PME) da área do desporto, contando já com uma centena de empresas aderentes. A iniciativa teve início no dia 1 de Junho e as PME envolvidas vão participar em várias acções ao longo dos próximos 12 meses. Entre outros, foram privilegiados os sectores de material desportivo, têxteis e calçado, equipamentos e acessórios desportivos, suplementação e turismo desportivo.

O apoio inclui a criação da marca e identidade, a participação nas feiras internacionais WorldSports 2025, em Istambul, na Turquia, e Tempo Libero 2025, em Bolzano, Itália. A integração em plataforma virtual dedicada para promoção conjunta das empresas nos mercados de França, Suíça, Áustria, Eslovénia, Grécia e Bulgária é outra das acções do projecto, que visa implementar uma estratégia de dinamização internacional, apostando na integração tecnológica, na transição digital, em formação e capacitação e no reforço da competitividade.

O projecto que surge na sequência da criação pela AIP do Cluster Indústrias e Tecnologias do Desporto, recentemente reconhecido pela Secretaria de Estado da Economia, inclui também acções promocionais para mercados emergentes e promoção das empresas nacionais da indústria do desporto junto dos principais mercados em expansão.