Aumento de viaturas abandonadas em Abrantes gera preocupação

Vereador Vasco Damas voltou a alertar para o problema das viaturas abandonadas na via pública, sugerindo soluções com base no Código da Estrada e em boas práticas de outros concelhos. O presidente da câmara, Manuel Valamatos, reconheceu a pertinência do problema, mas lembrou que a responsabilidade é da PSP, embora a autarquia esteja a colaborar com as forças de segurança.

Na reunião camarária de Abrantes no dia 11 de Junho, o vereador Vasco Damas, do movimento ALTERNATIVAcom, voltou a alertar para a problemática das viaturas abandonadas na via pública, apresentando sugestões concretas com base no Código da Estrada e inspirando-se também em boas práticas de outros municípios. O vereador começou por recordar que o Código da Estrada considera estacionamento abusivo quando um veículo permanece no mesmo local por 30 dias consecutivos sem pagamento de taxas, sublinhando que esse prazo não é interrompido com simples deslocações de poucos metros, ao contrário do que anteriormente lhe teria sido indicado pelo executivo. O autarca defendeu a aplicação de avisos nos veículos suspeitos de abandono, como forma de notificar os proprietários antes de uma eventual remoção, prática já adoptada noutros concelhos. Além disso, referiu que, nos casos em que o proprietário não é identificado, a legislação permite a remoção imediata do veículo. “Sei que há outras prioridades, mas acho que esta é também uma situação que podemos resolver com custos reduzidos e que daria também uma imagem melhor do concelho. Principalmente agora com tantos visitantes nas festas da cidade, é importante projectarmos a melhor imagem que pudermos do nosso concelho”, salienta.

O presidente da câmara, Manuel Valamatos, reconheceu a pertinência do tema e agradeceu o contributo do vereador, mas lembrou, no entanto, que a competência para agir sobre viaturas abandonadas pertence à PSP. Ainda assim, o autarca sublinhou que a autarquia tem procurado colaborar com as forças de segurança e revelou que está em curso um projecto para instalação de câmaras de videovigilância na cidade e outras parcerias com a GNR. Manuel Valamatos alertou ainda para situações mais complexas, como viaturas envolvidas em processos judiciais, cujo movimento está interditado por decisão dos tribunais. Ainda assim, garantiu que a câmara municipal está empenhada em resolver os casos mais críticos identificados na cidade.