Obras de saneamento na Carvalha vão continuar até Setembro

As obras de prolongamento da rede de drenagem de águas residuais na Carvalha, concelho de Arruda dos Vinhos, vão demorar mais do que o previsto. Tudo porque durante os trabalhos de abertura das valas foram encontradas dificuldades com os terrenos. “Encontrámos mais de 50% de pedra na vala, o que dificultou muito os trabalhos. Temos duas artérias na Carvalha em que não se conseguiram ver grandes avanços semana a semana. Mas as coisas estão agora encarreiradas”, explicou o vice-presidente do município, Paulo Pinto, em reunião de câmara. A empreitada foi prorrogada até Setembro e, segundo a autarquia, está previsto que até final de Junho todas as valas estejam concluídas para que depois se possa avançar com as pavimentações. As obras, recorde-se, têm causado constrangimentos na comunidade.

O município de Arruda dos Vinhos iniciou em Setembro do ano passado as obras de prolongamento da rede de drenagem de águas residuais na Carvalha, adjudicadas por 729 mil euros. O concurso público foi lançado em Março desse ano e esperava-se que a obra ficasse concluída em seis meses, o que não aconteceu.

A empreitada destina-se a dotar a localidade da freguesia de S. Tiago dos Velhos com infraestruturas de saneamento básico, sendo construídos três quilómetros de condutas e 96 ramais domiciliários de ligação às mesmas. Carlos Alves (PS), presidente do município, explicava que a expansão urbanística da localidade, com o consequente aumento de residentes, justificava a obra, há muito reclamada pela população. “Estas obras vão contribuir para termos 80% dos esgotos do concelho tratados até ao final de 2025”, explicava o autarca. Em 2013, recorde-se, só havia saneamento básico em 40% do concelho.