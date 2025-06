Benavente vai ter autocarro 100% eléctrico para transporte escolar e urbano

A candidatura da Câmara Municipal de Benavente à aquisição de um autocarro 100% eléctrico foi aprovada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O novo veículo, destinado ao transporte escolar e urbano, representa um passo importante na estratégia local de descarbonização e transição energética. O projecto integra-se no concurso “Descarbonização dos Transportes Públicos”, promovido pelo Fundo Ambiental, que visa apoiar a introdução de autocarros de zero emissões nos transportes públicos de passageiros. A proposta apresentada pelo município inclui ainda a instalação de um posto de carregamento eléctrico, essencial para o funcionamento do veículo.

O autocarro eléctrico terá capacidade para 18 passageiros sentados, 14 em pé e um espaço reservado para cadeira de rodas. Com 7 metros de comprimento, está equipado com um motor eléctrico de 170 kW e uma bateria de 175 kWh, garantindo autonomia e eficiência para os percursos escolares e urbanos do concelho. O investimento total ascende a 372.984,84 euros, dos quais 233.249,71 euros são financiados pelo PRR, através de uma taxa de cofinanciamento de 100% sobre o investimento elegível. A Câmara Municipal de Benavente suportará os restantes 139.735,13 euros.