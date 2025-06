Cabeleireira Cândida Rodrigues dá formação a quem quer aprimorar a arte ou iniciar uma carreira

Cândida Rodrigues é formadora do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar e no seu salão em Alferrarede, concelho de Abrantes, dá formação para quem quer aprender a arte com sabedoria e profissionalismo.

O salão de cabeleireiro de Cândida Rodrigues em Alferrarede, concelho de Abrantes, é um espaço onde a arte de tratar dos cabelos tem sabedoria e experiência da cabeleireira, e onde a profissional transmite os seus conhecimentos. A cabeleireira é formadora da área no Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar, proporcionando aos alunos uma aprendizagem estruturada e prática. A formação abrange desde técnicas fundamentais até tendências inovadoras do sector, preparando profissionais para um mercado exigente. Com metodologias didácticas e interactivas, ofereço um ambiente de aprendizagem acessível, estimulando a criatividade e a excelência técnica dos alunos.

Além de ministrar formação no IEFP de Tomar, Cândida Rodrigues também oferece cursos no meu próprio espaço, com certificação válida, garantindo aos alunos reconhecimento profissional e qualidade na aprendizagem. Se deseja aprimorar suas habilidades ou iniciar uma carreira na área, entre em contacto com o salão de Cândida Rodrigues em Alferrarede, na Rua David Serras Pereira, nº12 R/C. Natural de Abrantes, a cabeleireira deu os primeiros passos nesta área profissional em 2007 e desde o início da sua carreira que tem apostado fortemente na sua formação pessoal e profissional.