Fazemos pratos a preceito com sabor tradicional e valor justo

Luís Ferreira, 40 anos, partilha a gerência do restaurante O Pinheiro, em Almeirim, com a esposa Raquel Pinheiro, 42 anos, que também exerce a função de cozinheira, e têm à sua responsabilidade 32 funcionários. Luís Ferreira, que tem uma experiência de 20 anos no ramo, considera que o segredo do sucesso é trabalhar com gosto. O Pinheiro, em frente à praça de toiros serve almoços todos os dias, excepto à quinta-feira, que é dia de descanso semanal, e está aberto para jantares às sextas, sábados e domingos.

Do que mais gosta em Almeirim e se não vivesse aqui onde gostaria de viver?

Almeirim é uma terra pacata, sossegada, com tranquilidade. A boa restauração também é um factor muito importante. Se não vivesse em Almeirim, gostava de viver perto do mar.

O que é que gostava que os candidatos às autárquicas dessem mais atenção?

À habitação. Acho que existem algumas situações que poderiam ser resolvidas mais facilmente.

Como surgiu a oportunidade de trabalhar nesta área?

O restaurante era do pai da Raquel, a minha esposa, Joaquim Pinheiro, e eu era militar na Escola Prática de Cavalaria em Santarém. Comecei por trabalhar aos fins-de-semana e, depois, fui ficando cada vez mais tempo. As responsabilidades que tínhamos foram aumentando e foi o caminho que a vida nos levou a seguir. Aprendi muito, tenho muito a aprender. Não é uma área fácil, mas no fim de todos estes anos posso dizer que o balanço é bastante positivo. Ao início comecei a trabalhar ao balcão, depois passei para a zona da caixa e entretanto quando o meu sogro se reformou, acrescentei a gerência às minhas funções.

Como é que descreve o seu restaurante?

A nossa especialidade é a Sopa da Pedra, e temos muita variedade de comida da cozinha tradicional portuguesa. Somos procurados por pessoas de todo o país e também temos bastantes clientes estrangeiros. É um local acolhedor, tratamos bem as pessoas e o nosso objectivo é que os clientes saiam satisfeitos e voltem novamente. Todos os nossos pratos são confeccionados a preceito, na hora, com os sabores tradicionais portugueses e com um valor justo.

Quais são as principais diferenças do vosso serviço?

Considero que não há grandes diferenças, apenas quero destacar que somos competentes no nosso trabalho, damos o nosso melhor e tentamos sempre não errar. Estar presente, em cima das situações e resolvê-las na hora também é muito importante. A qualificação deixamos para os nossos clientes.

Qual o segredo do sucesso?

Sonhar e acreditar nos sonhos, pensar que nada é fácil, ultrapassar certas etapas com muito sacrifício e trabalhar com gosto.