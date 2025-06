Jantar solidário apoia reabilitação de escola em São Filipe

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e a vereadora Micaela Durão estiveram presentes no jantar solidário promovido pela INSIGNARE, que teve lugar na noite de 29 de Maio, na Escola de Hotelaria de Fátima. O jantar teve como finalidade angariar fundos para a reabilitação do Jardim Infantil “Flores de São Filipe”, no concelho de São Filipe, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, o primeiro jardim infantil daquela localidade, criado há mais de 40 anos e que necessita actualmente de uma intervenção.

A INSIGNARE tem vindo a acolher, nas suas escolas, vários alunos oriundos de São Filipe, no âmbito de uma parceria estabelecida entre os municípios de Ourém e de São Filipe. O jantar solidário surgiu como forma de apoiar aquela comunidade, reforçando as parcerias e intercâmbios já existentes entre as duas regiões.

A ementa foi inspirada na gastronomia cabo-verdiana e preparada pelos alunos da Escola de Hotelaria, que também asseguraram o serviço de sala, num ambiente de partilha e amizade, numa noite animada com momentos musicais característicos de Cabo Verde. Entre os convidados estiveram o presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nuias Silva, e a vereadora da Educação, Formação Profissional, Ensino Superior e Juventude, Eva Spínola. Na ocasião, Nuias Silva agradeceu o acolhimento que tem sido dado aos alunos do seu concelho e destacou a importância deste gesto solidário, sublinhando o impacto positivo que terá na vida das crianças e famílias de São Filipe.

Luís Miguel Albuquerque manifestou o seu agrado pela forte adesão ao evento, destacando uma vez mais o espírito solidário dos oureenses. No final da noite, Luís Miguel Albuquerque entregou um cheque no valor de cinco mil euros, correspondente às receitas obtidas com o jantar, destinado à recuperação do Jardim Infantil de São Filipe.