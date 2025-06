Projecto “Digital Biz” apresentado na Póvoa de Santa Iria e em Alverca do Ribatejo

Durante o mês de Maio o município de Vila Franca de Xira promoveu duas sessões públicas de apresentação do projecto “Digital Biz”, uma iniciativa desenvolvida pela câmara através do Gabinete para o Investimento e Economia, em parceria com a Associação Industrial Portuguesa (AIP).

A primeira sessão teve lugar a 22 de Maio no Palácio da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, contando com a presença de 35 empresas e a abertura oficial pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, e por Jorge Gaspar, director da Consulting by AIP. Já a segunda sessão decorreu a 28 de Maio na Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo, onde reuniu 37 empresas, sendo a sessão aberta por Cláudio Lotra, presidente da junta da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

O “Digital Biz” é um programa 100% financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e destina-se a acelerar a transição digital de empresas e empresários em nome individual, com especial enfoque nos sectores do comércio e dos serviços. Durante as sessões, os participantes tiveram oportunidade de realizar um diagnóstico digital imediato das suas empresas, uma etapa essencial para aceder aos apoios disponibilizados. Os apoios concretizam-se sob a forma de vouchers com valores entre 500€ e 2.000€, utilizáveis na aquisição de produtos e serviços incluídos no Catálogo de Serviços da Transição Digital.