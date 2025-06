VFX recebe representantes de 20 países das rotas culturais do Conselho da Europa

Vila Franca de Xira foi palco da 12.ª edição da academia de treino das rotas culturais do Conselho da Europa, que reuniu cerca de 100 participantes de 20 países europeus entre os dias 11 e 13 de Junho. O evento, dedicado à capacitação e à troca de experiências entre os representantes das 49 rotas culturais certificadas, teve como tema central “Cooperação e Rotas Culturais”.

Organizada em conjunto com os municípios de Torres Vedras e Arruda dos Vinhos, e coordenada pela Federação Europeia das Cidades Napoleónicas e pelo European Institute of Cultural Routes, a iniciativa teve como objectivo reforçar a cooperação entre os territórios europeus ligados ao património cultural.

No último dia da academia Vila Franca de Xira acolheu parte significativa da programação e a participação do município surgiu na sequência de um convite da Federação Europeia das Cidades Napoleónicas, com quem colabora no projecto europeu MED-Routes, financiado pelo programa Interreg Euro-MED.

Durante os trabalhos, diz o município em comunicado, foram apresentadas as boas práticas locais no âmbito deste projecto, incluindo micro-itinerários desenvolvidos no território e instrumentos pedagógicos criados no âmbito da Rota Histórica das Linhas de Torres. Entre os exemplos, destacaram-se o jogo de tabuleiro “Napoleão Bonaparte: o princípio do fim” e o livro infantil “Jean, John e João”, bem como uma experiência de realidade virtual que alia património e tecnologia com fins educativos e turísticos.

O programa terminou com uma visita de campo, onde os participantes puderam percorrer os micro-itinerários culturais promovidos pelo município. Estes percursos refletem uma abordagem sustentável e inclusiva à valorização do património local, integrando princípios de economia circular e mobilidade verde.